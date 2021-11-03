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Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ лимонов из Турции

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приостанавливает ввоз в РФ турецких лимонов, в которых обнаружены пестициды, сообщается на официальном сайте ведомства в среду.

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"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения - Турция, нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что импорт цитрусовых приостанавливается с 3 ноября во избежание отравления среди населения РФ.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что указанная продукция также подлежит изъятию из оборота.

Роспотребнадзор Турция

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