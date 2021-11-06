Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Арестованный за убийства 35-летней давности британец издевался над трупами в морге

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Британец Дэвид Фуллер, которого в настоящее время судят за убийства двух девушек в 1987 году, признался, что надругался над почти сотней трупов в моргах, сообщает "Би-би-си".

Фуллер работал электриком в двух больницах и потому имел возможность попасть в морги.

Отмечается, что на четвертый день судебного заседания по делу об убийствах 25-летней Венди Нелл и 20-летней Каролин Пирс мужчина признал себя виновным. А также рассказал, что с 2008 года по ноябрь 2020 года он насиловал трупы женщин и детей в моргах под Лондоном.

Sky News сообщает, что Фуллер сохранил видео того, как он насиловал трупы. Это были тела и детей, самой юной жертве было 9 лет, и взрослых, самой пожилой жертве было 100 лет. Sky News сообщает, что 67-летний мужчина признался в насилии над 78 трупами. Однако полиция полагает, что на самом деле их было гораздо больше.

Великобритания

Новости

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне привел к гибели не менее 90 человек

Взрыв бензовоза в Сьерра-Леоне привел к гибели не менее 90 человек

Рябков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по визам

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

Восемь человек погибли в давке на музыкальном фестивале в США

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

"Роскосмос" и НАСА предварительно определились с россиянами для экипажа Crew Dragon

Что случилось этой ночью: суббота, 6 ноября

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

США рассмотрят обязательство неприменения ядерного оружия первыми

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });