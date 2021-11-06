Арестованный за убийства 35-летней давности британец издевался над трупами в морге

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Британец Дэвид Фуллер, которого в настоящее время судят за убийства двух девушек в 1987 году, признался, что надругался над почти сотней трупов в моргах, сообщает "Би-би-си".

Фуллер работал электриком в двух больницах и потому имел возможность попасть в морги.

Отмечается, что на четвертый день судебного заседания по делу об убийствах 25-летней Венди Нелл и 20-летней Каролин Пирс мужчина признал себя виновным. А также рассказал, что с 2008 года по ноябрь 2020 года он насиловал трупы женщин и детей в моргах под Лондоном.

Sky News сообщает, что Фуллер сохранил видео того, как он насиловал трупы. Это были тела и детей, самой юной жертве было 9 лет, и взрослых, самой пожилой жертве было 100 лет. Sky News сообщает, что 67-летний мужчина признался в насилии над 78 трупами. Однако полиция полагает, что на самом деле их было гораздо больше.