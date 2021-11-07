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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Германии растет индекс заболеваемости COVID-19

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Германии продолжается рост заболеваемости коронавирусом, национальный институт Роберта Коха за сутки зафиксировал прирост в 23,5 тыс. новых случаев.

Индекс заболеваемости таким образом составил 191,5 случаев на 100 тыс. человек за неделю. Месяц назад он составлял 62,6 новых случаев.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан назвал текущее состояние "пандемией не привитых" и указал на то, что большинство тяжелых пациентов в больницах с коронавирусом - это люди, по разным причинам не сделавшие прививки.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
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Германия Коронавирус

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