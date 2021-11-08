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Три университета в США эвакуировали из-за угроз взрывов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Колумбийский, Корнелльский и Брауновский университеты в США эвакуировали часть своих кампусов после того, как получили сообщения об угрозах взрывов, сообщают американские СМИ.

Колумбийский университет объявил чрезвычайное предупреждение по всему кампусу, получив сообщения об угрозах взрывов в нескольких зданиях. Университетская газета Columbia Daily Spectator сообщила, что в результате были эвакуированы два университетских здания.

Позднее тревога была признана ложной.

"После расследования сегодняшние угрозы взрывов были признаны полицией Нью-Йорка не заслуживающими доверия, и здания кампуса свободны для повторного заселения", - сообщается в твиттере Колумбийского университета.

Корнелльский университет опубликовал предупреждение в твиттере и на своем веб-сайте, призывая студентов и сотрудников кампуса эвакуироваться.

"Полицейское расследование угрозы взрыва в кампусе Итаки продолжается, ведутся зачистки зданий. Пожалуйста, продолжайте избегать центрального кампуса", - сообщается в твиттере университета.

Университет Брауна также эвакуировал часть своего кампуса из-за угрозы взрыва.

"После получения сообщения об угрозе взрыва по телефону Департамент общественной безопасности Университета Брауна эвакуировал несколько зданий рядом с университетским колледжем Грин. Офицеры на месте проводят активное расследование совместно с местными правоохранительными органами", - заявил The Hill представитель университета Брайан Кларк.

Отмечается, что пока не ясно, кто стоит за угрозами и были ли эти три действия скоординированы.

США Колумбийский университет Корнелльский университет Брауновский университет

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