Три университета в США эвакуировали из-за угроз взрывов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Колумбийский, Корнелльский и Брауновский университеты в США эвакуировали часть своих кампусов после того, как получили сообщения об угрозах взрывов, сообщают американские СМИ.

Колумбийский университет объявил чрезвычайное предупреждение по всему кампусу, получив сообщения об угрозах взрывов в нескольких зданиях. Университетская газета Columbia Daily Spectator сообщила, что в результате были эвакуированы два университетских здания.

Позднее тревога была признана ложной.

"После расследования сегодняшние угрозы взрывов были признаны полицией Нью-Йорка не заслуживающими доверия, и здания кампуса свободны для повторного заселения", - сообщается в твиттере Колумбийского университета.

UPDATE: Following an investigation, today"s bomb threats were deemed not credible by the NYPD and the campus buildings have been cleared for reoccupancy. We thank those individuals affected for their patience and cooperation in evacuating. — Columbia University (@Columbia) November 7, 2021

Корнелльский университет опубликовал предупреждение в твиттере и на своем веб-сайте, призывая студентов и сотрудников кампуса эвакуироваться.

"Полицейское расследование угрозы взрыва в кампусе Итаки продолжается, ведутся зачистки зданий. Пожалуйста, продолжайте избегать центрального кампуса", - сообщается в твиттере университета.

CornellALERT: Ithaca Campus Police investigation of bomb threat ongoing, building sweeps are in progress. Please continue to avoid central campus — Cornell University (@Cornell) November 7, 2021

Университет Брауна также эвакуировал часть своего кампуса из-за угрозы взрыва.

"После получения сообщения об угрозе взрыва по телефону Департамент общественной безопасности Университета Брауна эвакуировал несколько зданий рядом с университетским колледжем Грин. Офицеры на месте проводят активное расследование совместно с местными правоохранительными органами", - заявил The Hill представитель университета Брайан Кларк.

Отмечается, что пока не ясно, кто стоит за угрозами и были ли эти три действия скоординированы.