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Здание Минздрава США эвакуировали в связи с сообщениями о бомбе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Здание министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне эвакуировали, а ближайшие улицы оцепили в связи с угрозой взрыва бомбы, сообщает в среду издание The Hill.

"Утром было получено сообщение об угрозе взрыва. В целях предосторожности мы эвакуировали здание, о происшествиях не сообщалось", - сообщила помощник секретаря по связям с общественностью Минздрава Сара Ловенхайм.

Ранее в среду полиция Капитолия США отправила сигнал тревоги о том, что части близлежащих улиц - Индепенденс авеню и С-стрит - закрыты в связи с угрозой взрыва бомбы в здании Минздрава.

В последние месяцы стражи порядка уделяют особое внимание безопасности в районе Капитолия.

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли, более 140 сотрудников полиции получили ранения. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

США

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