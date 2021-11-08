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Что случилось этой ночью: понедельник, 8 ноября

Взрыв в казахстанском Актау, эвакуация университетов в США из-за угрозы взрывов, понижение рейтинга одобрения Байдена

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Взрыв в казахстанском Актау полностью разрушил здание кафе. В пресс-службе местного департамента по ЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала. Позже чиновники уточнили, что взрыв произошел на территории комплекса "Шеркала", а его вероятной причиной назвали утечку газа.

- Три университета в США эвакуировали из-за угроз взрывов. Позднее тревогу, поднятую в Колумбийском, Корнелльском и Брауновском университетах, признали ложной. Отмечается, что пока не ясно, кто стоит за угрозами и были ли эти три действия скоординированы.

- Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%. Опрос был проведен USA Today и Университетом Саффолка в период с 3 по 5 ноября. Он показал, что 46% респондентов считают, что Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось. При этом 64% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы Байден переизбирался в 2024 году.

- Стратегический бомбардировщик ВВС США впервые совершил посадку на авиабазе во Франции. Самолет был дозаправлен на авиабазе 125 города Истр в рамках учений бомбардировочной оперативной группы. Французские военные отметили, что это был уникальный вариант регулярных тренировок.

- Китайские тайконавты завершили выход в открытый космос, выполнив все поставленные задачи. В частности они завершили работы с устройством для связи роботизированных манипуляторов. Ван Япин стала первой в истории китайской космонавтики женщиной, вышедшей в открытый космос.

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