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Сирийские военные сообщили об отражении израильского авиаудара

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские системы ПВО отразили израильский авиаудар, сообщает в понедельник агентство САНА.

"Сирийские силы ПВО отразили израильскую атаку против армейских позиций в центральном регионе и на побережье", - говорится в сообщении агентства.

Со своей стороны телеканал "Аль-Арабийя" указывает, что взрывы произошли в небе над городами Тартус и Хомс.

Между тем, издание The Jerusalem Post сообщает, что незадолго до авиаударов израильские самолеты были замечены в небе над Ливаном.

Израильская сторона, как отмечают наблюдатели, регулярно наносит авиаудары по сирийской территории. При этом израильские военные, как правило, не комментируют данные о таких операциях.

Сирия Израиль

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