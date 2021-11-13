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Двое сирийских военных погибли при обстрелах со стороны боевиков в Алеппо и Идлибе

Двое сирийских военных погибли при обстрелах со стороны боевиков в Алеппо и Идлибе
Фото: Gokhan Sahin/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Двое военных армии Сирии погибли, еще двое были ранены в результате обстрелов террористами правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа два сирийских военнослужащих погибли и один получил ранение. В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала, был ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

Он отметил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (террористическая группировка, запрещена в РФ). В провинции Алеппо - 5 обстрелов, в провинции Идлиб - 4 обстрела, в провинции Латакия - 1 обстрел.

Сирия Вадим Кулить

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