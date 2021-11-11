Комитет по расследованию штурма Капитолия захотел допросить ближайшее окружение Пенса

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия 6 января, заинтересован в сборе информации от ближайшего окружения бывшего вице-президента США Майка Пенса, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, список лиц, чьи показания интересуют, состоит из нескольких человек, близких к Пенсу. Среди них - бывший главный юрисконсульт Грег Джейкоб, экс-начальник штаба Марк Шорт, Ник Айерс, занимавший пост главы администрации вице-президента Пенса до января 2019 года, бывший директор по законодательным вопросам Крис Ходжсон, политический советник Марти Обст и бывший специальный помощник Зак Бауэр.

Как отметили собеседники телеканала, некоторые люди, близкие к Пенсу, могут быть готовы добровольно предоставить критически важную информацию о том, как экс-президент США Дональд Трамп и его союзники пытались оказать давление на бывшего вице-президента, чтобы отменить результаты выборов 2020 года.

Согласно источникам, некоторые помощники Пенса проявляют большую готовность взаимодействовать с комитетом, чем сообщалось ранее.

Телеканал напоминает, что бывший советник Пенса по национальной безопасности Кит Келлог стал первым человеком из ближайшего окружения бывшего вице-президента, которого комитет вызвал для дачи показаний.

Уточняется, что комитет особо заинтересован в получении подробностей об одной из встреч Келлога в январе 2021 года с Трампом и адвокатом Белого дома Пэтом Чиполлоне, в ходе которой экс-президент якобы настаивал на том, чтобы вице-президент не подтверждал результаты выборов.

Келлог считается ключевым свидетелем из-за его близости к Трампу 6 января, так как тогдашнего советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена в тот день не было в городе.

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.