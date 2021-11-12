В Литве осуждены двое обвиняемых в шпионаже в пользу России

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Клайпедский окружной суд Литвы признал двух граждан республики виновными в деле о шпионаже в пользу России, сообщило агентство BNS в пятницу с ссылкой на суд.

Так, генеральный директор Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюс Грейчюс осужден на четыре года лишения свободы. В суде вину он не признал.

Другой фигурант дела, Миндаугас Туникайтис осужден на полтора года лишения свободы. Он признал вину.

Дело о шпионаже рассматривалось в закрытом режиме.

Оба мужчины обвинялись в сотрудничестве с Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и, согласно данным суда, в выполнении заданий по сбору интересующей разведку информации в Литве.

Отмечается, что обвиняемые не были знакомы друг с другом, но, по данным суда, были связаны с одним агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области. Они собирали информацию и передавали ее за вознаграждение.

Согласно данным дела, Туникайтис жил на границе с Калининградской областью РФ, постоянно ездил туда, где его завербовали российские спецслужбы. Туникайтис почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее через других лиц.

По информации суда, обвиняемый признался в совершении инкриминируемого ему преступления, раскаялся и помог следствию создать полную картину проводимой разведывательным ведомством России деятельности.

Второй осужденный, Грейчюс, согласно материалам следствия, почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, а собранную информацию передавал представителю российской разведки.

Как отмечает BNS, Грейчюс отрицал свою причастность, однако суд пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.