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Бывшего контрактного работника Минобороны США арестовали за попытку шпионажа в пользу РФ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В США арестовали бывшего контрактного работника министерства обороны, 63-летнего Джона Мюррея Роу, по обвинению в попытках шпионажа в пользу РФ, говорится в пресс-релизе Минюста США.

"Житель штата Южная Дакота был арестован прошлой ночью в Лиде, Южная Дакота, в связи с обвинениями в совершении уголовного преступления, связанного с его предполагаемыми попытками заняться шпионажем", - отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу, Роу примерно 40 лет работал инженером-тестировщиком на различных оборонных подрядчиков, имел доступ к секретным материалам и, в том числе, занимался аэрокосмическими технологиями ВВС США. Однако "после ряда нарушений режима секретности и проявления горячего интереса к российским делам", а также желания вступить в контакт с властями РФ, был уволен.

Впоследствии ФБР начало расследование в его отношении с проверкой того, не собирался ли он передавать засекреченную информацию иностранному правительству. В марте 2020 года Роу встретился с работавшим под прикрытием агентом ФБР, который выдавал себя за "агента российского правительства". Впоследствии в течении восьми месяцев они переписывались, и Роу выражал желание "работать с российским правительством и обсуждать свое знание секретной информации, имеющей отношение к интересам США в сфере национальной безопасности и в сфере обороны".

В частности, в одном из электронных сообщений Роу раскрыл секретную информацию, касающуюся систем радиоэлектронного противодействия с истребителей США.

Роу предъявлены обвинения в попытках передачи информации, связанной с национальной обороной, иностранному правительству. Впервые он предстанет перед окружным судом округа Южная Дакота в пятницу. В случае признания виновным Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения, добавили в Минюсте США.

США Россия

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