Фондовые индексы США очень незначительно снизились

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали минимальное снижение по итогам торгов в понедельник.

Основное внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на вопросах сильной инфляции и на том, как центральные банки мира будут реагировать на быстрые темпы роста потребительских цен, сообщает MarketWatch.

Мичиганский университет в конце прошлой недели сообщил, что рассчитываемый им индекс потребительского доверия в ноябре упал до минимального за последние десять лет уровня - до 66,8 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали в среднем повышения до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

"Высокий спрос со стороны домохозяйств, несмотря на депрессивный настрой, свидетельствует о том, что сильная господдержка и весьма благоприятные финансовые условия нивелируют сдерживающее влияние негативных настроений, - полагает главный экономист Daiwa Capital Markets America Майкл Моран. - Если финподдержка и денежно-кредитное регулирование достаточно сильны, чтобы противостоять депрессивным настроениям, они, вероятно, будут достаточно сильными и для того, чтобы подтолкнуть инфляцию вверх".

Инфляционный фон делает выбор следующего председателя Федеральной резервной системы еще более политически важным для президента США Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщила, что выбор может быть сделан между продлением срока нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и назначением на этот пост члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард. Причем решение президент может объявить уже на этой неделе.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре подскочил до 30,9 пункта по сравнению с 19,8 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк в понедельник. При этом эксперты предполагали повышение индикатора всего до 21,2 пункта, по данным Trading Economics. Респонденты WSJ прогнозировали подъем до 22 пунктов.

Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода, упал до 36,9 пункта с 52 пунктов.

Restaurant Brands International Inc., в том числе владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King, объявила о покупке сети Firehouse Subs за $1 млрд. Акции RBI подорожали в понедельник на 1%.

Котировки акций Tyson Foods подскочили на 3,6%. Скорректированная прибыль и выручка производителя продуктов питания в прошедшем квартале превзошли средний прогноз экспертов.

Цена бумаг Dollar Tree подскочила на 14,3% (до $129,23) после того, как аналитики Deutsche Bank улучшили рекомендации для них до "покупать" с "держать", а прогнозную котировку - до $148 с $96.

Капитализация Chevron Corp. выросла на 2,3%. Эксперты UBS подняли рейтинг акций нефтяной компании до "покупать" с "нейтрального уровня".

Акции Boeing Co. взлетели на 5,5% на новости о получении нескольких заказов на ее самолеты в рамках Дубайской авиационной выставки.

В число лидеров снижения среди компонентов Dow Jones вошли бумаги UnitedHealth Group (-1,8%), Amgen (-1,1%) и Johnson & Johnson (-0,9%).

Производитель электромобилей Tesla потерял 1,9% стоимости на ожиданиях, что Илон Маск продолжит продавать акции своей компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 12,86 пункта (0,04%) и составил 36087,45 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустился всего на 0,05 пункта - до 4682,80 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 7,11 пункта (0,04%), составив 15853,85 пункта.