Автопортрет Фриды Кало продан за рекордные $34,9 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке автопортрет Фриды Кало "Диего и я" 1949 года был продан за $34,9 млн, это рекордная сумма для работ латиноамериканских художников, сообщает ВВС News.

A few minutes ago, Frida Kahlo's 'Diego y Yo' self-portrait sold for a record-breaking $34.9 millionhttps://t.co/1rr8Ito1ge — ARTnews (@artnews) November 17, 2021

На картине художница смотрит на зрителя глазами, полными слез. У нее на лбу изображен портрет ее мужа, художника Диего Риверы, у которого, в свою очередь, на лбу третий глаз.

Продавал работу наследник коллекционера из Нью-Йорка, купившего ее в 1990-м году также на аукционе Sotheby"s за $1,4 млн. До этого картина принадлежала писательнице из Чикаго Флоренс Аркин, которая дружила с четой художников.

Автопортрет Кало был выставлен на торги с нижней границей эстимейта $30 млн. Купил его в итоге Эдуардо Константини, основатель музея латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе, пишет the New York Times.

До сих пор для работ Кало рекордной ценой на аукционе была сумма в $8 млн, за которую в 2016 году была продана на аукционе Christie"s в Нью-Йорке картина 1939 года "Две обнаженные женщины в лесу".

Предыдущий рекорд для латиноамериканских художников был установлен в 2018 году, когда работа Диего Риверы "Соперники" была продана за $9,76 млн на аукционе Christie"s.