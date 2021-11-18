Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Украина предложила Европе создать на базе своих ПХГ международный газовый фонд

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Украина предлагает европейским партнерам создать общий международный газовый фонд на базе собственных подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщает Минэнерго в среду со ссылкой на выступление министра Германа Галущенко в ходе онлайн-дискуссии Talks Geopolitics, организованной Центром европейской политики (EPC).

"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники Фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях", - описывается предложение Украины в документе.

ЭкономикаЦена газа в Европе взлетела до $1046 на приостановке сертификации "Северного потока 2"Читать подробнее

Создание фонда предусматривается в рамках предложенной Украиной концепции регионального партнерства по энергетической безопасности (Regional energy security partnership, RESP) в среднесрочной перспективе.

Концепция также предусматривает обеспечение дополнительных потоков газа в район Баумгартена (Австрия) по украинскому маршруту предстоящей зимой, а также разработку коммерчески привлекательных условий для доставки газа из дополнительных источников в район Баумгартена, в частности, для заполнения резервных хранилищ, в более долгосрочном периоде, указано в пресс-релизе.

"Мы предложили обеспечить дополнительные потоки газа в Европу. Кроме того, мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы", - отметил Галущенко.

По его мнению, объединение усилий Украины и Европы поможет "также создать гибкий и удобный для потребителей рынок, который не сможет являться предметом манипуляций".

Украина Европа газ

Новости по теме

Новости

Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого на приговор по делу о шпионаже

Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого на приговор по делу о шпионаже

Россия эвакуирует из Афганистана тремя самолетами более 380 человек

Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Несколько сотен афганцев с паспортами РФ вывезут сегодня в Россию

Россиянин, заявлявший о 20-летнем рабстве в Казахстане, уехал на родину

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от своих слов

Ракета Electron вывела на орбиту два американских спутника

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });