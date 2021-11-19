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Британский флот начал поднимать упавший в Средиземное море истребитель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Британские военные начали срочную операцию по подъему со дна упавшего в Средиземное море истребителя пятого поколения F-35B Lightning II в целях недопущения попадания его сверхсекретных технологий в руки России, сообщает газета Daily Mirror.

В миреБританский истребитель F-35 упал в Средиземное мореЧитать подробнее

Новейший истребитель стоимостью около $162 млн в среду упал в море вскоре после взлета с палубы британского авианосца HMS Queen Elizabeth ("Куин Элизабет") вблизи побережья Египта. Летчику удалось катапультироваться. На борту авианосца базировалось восемь британских и десять американских истребителей F-35B Lightning II.

Место нахождения самолета уже определено. Глубина в районе падения истребителя в международных водах Средиземного моря достигает примерно 1,6 км.

В операции задействованы специальные спасательные суда и подводные лодки. В ней также принимают участие американские военные.

Издание отмечает, что Королевский флот стремиться как можно быстрее поднять самолет, прежде чем до него могли бы добраться иностранные державы. Британские военные, в частности, опасаются, что Россия может попытаться заполучить сверхсекретные технологии новейшего истребителя, отмечает издание.

Великобритания F-35

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