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США запланировали изготовить около 500 новых тактических ядерных авиабомб

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют произвести не менее 480 новых ядерных авиабомб B61-12 для оснащения своих стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других истребителей-бомбардировщиков НАТО в Европе, следует из данных Федерации американских ученых (FAS).

Отмечается, что большая часть этих ядерных боеприпасов может быть размещена на континентальной части США уже в 2022 году. Размещение новых авиабомб на складах на авиабазах в Европе планируется начать в 2023-2024 годах.

По данным Национального управления по ядерной безопасности США, отвечающего за ядерный арсенал страны, разработка новой тактической ядерной авиабомбы B61-12 уже завершена, и в скором времени начнется ее серийное производство. Они поступят на замену устаревшим вариантам этой авиабомбы (В61-3 и В61-4) на американские склады на континентальной части США и в Европе.

По имеющимся данным, авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн), в частности, будут размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем американских военных.

По различным оценкам, в настоящее время в Европе США располагают 100-150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией. Они предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

Особенность новой авиабомбы, которая придет на смену старой модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

США НАТО

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