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ВВС США в Неваде отработали нанесение ядерного авиаудара

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американские истребители F-15E совершили учебное бомбометание с применением невооруженных ядерных авиабомб в штате Невада, сообщили ВВС США.

Согласно сообщению, в рамках учений ВВС США истребители F-15E Strike Eagle с невооруженными тактическими авиабомбами B61-3 и B61-4 поднимались с авиабазы Неллис в Неваде для проведения бомбометания.

Бомбометание было проведено на полигоне Тонопа в штате Невада в начале осени "в целях проверки возможностей F-15E по доставке к цели тактического ядерного оружия серии B61", отметили американские военные.

Ранее Национальное управление по ядерной безопасности США сообщило, что в скором времени планируется начать серийное производство новой тактической ядерной авиабомбы B61-12. Предполагается, что уже в 2022 году они поступят на замену устаревшим вариантам этой авиабомбы (В61-3 и В61-4) на американские склады на континентальной части США и в Европе.

По имеющимся данным, авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн), в частности, будут размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем американских военных.

По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией. Они предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

Особенность новой авиабомбы, которая придет на смену старой модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать ее с парашютом, а сбрасывать с самолета, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

США

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