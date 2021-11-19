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Талибы объявили в розыск убийц известного психиатра

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Захватившее власть в Афганистане исламское движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило в розыск убийц известного врача-психиатра Надера Алеми, о гибели которого сообщили ранее в пятницу афганские СМИ.

"Мы обещаем найти и наказать убийц врача", - заявил начальник пресс-центра МВД талибов Кари Саид Хости в пятницу вечером в твиттере.

Он рассказал, что некоторое время назад в Мазари-Шарифе были похищены Хаджи Мухаммад Юсуф, Хаджи Аманулла и доктор Мухаммад Надер Алеми. "Хаджи Аманулла и Хаджи Юсуф были спасены, а похитители арестованы. К сожалению, доктор Алеми был убит двумя другими похитителями, которые принадлежали к той же группе из восьми человек и находились в розыске", - сообщил Хости.

Информагентство Aamaj News со ссылкой на родственников доктора Алеми сообщило ранее, что он был убит после двух месяцев содержания в плену.

Алеми стал первым афганским психиатром, предложившим свою профессиональную помощь талибам еще в 1990-х годах.

"То, что я говорил с ними на одном языке (пушту), стало, пожалуй, решающим фактором. Именно поэтому они могли открыться мне и чувствовать себя свободно. (...) Я относился к талибам абсолютно так же, как и к любым другим своим пациентам, хотя я понимал, что именно они стали причиной многих несчастий в нашем обществе", - отмечал афганский психиатр в интервью "Би-би-си" в 2014 году.

Афганистан

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