Украинский регулятор опротестует решение суда по российскому телеканалу RTVI

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит апелляцию на постановление суда об отмене решения регулятора о признании программ российского телеканала RTVI не соответствующими требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

"Это лишь первая судебная инстанция, так что наше решение все еще в силе. Готовим апелляцию. Также готовим нормативный документ, который урегулирует право Нацсовета принимать адаптационные решения, и надеемся, что Минюст это юстирует", - заявила агентству "Интерфакс-Украина" глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Она считает, что российские медиа как активные участники "пропагандистской войны со стороны страны агрессора" ищут все возможные пути проникновения в информационное пространство Украины.

"Пользуются они и устарелостью Конвенции о трансграничном телевидении, при этом являясь активными сторонниками блокирования пересмотра Конвенции. Соответственно, регистрируясь в Европе, российские медиа заходят в наше инфополе. Считаем, что регулятор страны, в которой уже восемь лет идет война, должен иметь право отказывать таким вещателям", - подчеркнула Герасимьюк.

Ранее в пятницу Апелляционный суд в Киеве удовлетворил жалобу RTVI и отменил запрет на его вещание на территории Украины, который был введен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания более полутора лет назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.

"Шестой апелляционный административный суд в Киеве отменил решение Нацсовета от 6 марта 2020 года о признании программ телеканала RTVI не соответствующими требованиям Европейской Конвенции о Трансграничном Телевидении (ЕКТТ) и законодательству Украины. Это позволяет сделать вывод, что украинские провайдеры отключили трансляцию телеканала и расторгли с RTVI контракты незаконно", - говорится в сообщении RTVI.

Телеканал готов возобновить вещание на территории Украины.