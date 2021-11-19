В RTVI сообщили, что суд снял запрет на вещание канала на Украине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Киеве удовлетворил жалобу RTVI и отменил запрет на его вещание на территории Украины, которое было принято Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания более полутора лет назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.

"Это позволяет сделать вывод, что украинские провайдеры отключили трансляцию телеканала и расторгли с RTVI контракты незаконно", - говорится в сообщении RTVI.

Там отметили, напомнили, что в марте 2020 года Нацсовет признал программы телеканала RTVI не соответствующими требованиям Европейской Конвенции о Трансграничном Телевидении (ЕКТТ) и законодательству Украины.

Телеканал готов возобновить вещание на территории Украины.

"Суд признал, что Национальный совет был не вправе принимать решение об ограничении ретрансляции RTVI и превысил свои полномочия, признав содержание программ телеканала не соответствующим требованиям Конвенции", - заявила гендиректор RTVI Ольга Пивень. По ее мнению, "это знаковое решение не только для нашего телеканала, но и для других иностранных каналов, которые вещают по Европейской Лицензии на территории Украины".

В настоящее время, по решению регулятора, на территории Украины отключено более 70 иностранных телеканалов: ТНТ, "Россия 1", "Первый канал. Всемирная сеть", "Беларусь 24", "Россия 24", "РТР-Планета", НТВ и других.

В пресс-службе RTVI напомнили, что запрет на ретрансляцию эфира RTVI на полгода Нацсовет вынес в сентябре 2018 года, объяснив такую меру "систематическим нарушением норм украинского законодательства". В частности, телеканал обвинили в пропаганде войны и призывах к нарушению территориальной целостности государства. Также регулятор заключил, что RTVI якобы показывал фильмы, которые "популяризировали и пропагандировали органы власти государства-агрессора и создавали его позитивный образ".

В марте 2019 года ограничение было продлено до 7 марта 2020 года, а через год Нацсовет проголосовал за исключение RTVI из списка разрешенных к вещанию на территории государства телеканалов бессрочно. Собственник телеканала Микаель Исраелян тогда выразил сожаление в связи с таким решением и назвал его политизированным.

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