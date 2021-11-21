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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков заявил, что Киев ищет способ вернуться к силовому решению в Донбассе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Украина ищет способ вернуться к попыткам силового урегулирования ситуации в Донбассе под прикрытием увеличивающегося присутствия в регионе натовских военных, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) ему задали вопрос, чего добивается Украина заявлениями о последствиях для России в случае вторжения на ее территорию.

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"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот что добивается Украина", - ответил Песков.

"И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море - американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина", - продолжил он.

По словам представителя Кремля, "это - душераздирающее зрелище, потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия".

Украина Донбасс Дмитрий Песков

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