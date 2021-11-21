Что произошло за день: воскресенье, 21 ноября

Опасения Киева по поводу нападения России, труп в машине в Ленобласти и прививка Путина

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса. Спустя два часа после укола "Спутником Лайт" российский лидер чувствует себя хорошо. Путин также захотел принять участие в испытаниях назальной формы "Спутника V".

- В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса, сообщил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Он также рассказал, что клинические испытания созданного Центром препарата от COVID-19 с моноклональными антителами могут начаться в январе.

- В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19. За этот период в стране скончались 1 252 человека.

- Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны страны, РФ сосредоточила у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих. В Кремле обвинили Запад в искусственном нагнетании истерики по поводу якобы готовящегося нападения.

- Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае. Так в Кремле отреагировали на преподнесенную президенту Турции карту, на которой к "тюркскому миру" отнесена часть Сибири.

- Из багажника попавшей в ДТП в Ленобласти машины выпал труп. Предположительно, преступники везли тело, чтобы закопать его. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, жертву убили в уличной драке в Петербурге.