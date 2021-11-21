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В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Еще 36 970 случаев заражения зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки 1 252 человека (в пятницу и субботу было по 1 254 умерших, это были антирекордные показатели). Больше всего смертей в Москве - 97, в Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 69.

Общее число жертв COVID-19 выросло до 264 095.

Поправились и выписаны более 8 млн пациентов, в том числе 32 504 за минувшие сутки.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлено 3 438 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 496, в Московской области - 1 909.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 331 158 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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