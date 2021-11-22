Лавров не знает о применении комплексов Javelin в Донбассе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему не известно о применении американских комплексов Javelin в Донбассе, однако подчеркнул, что воинственная риторика Киева свидетельствует о желании перевести конфликт в горячую фазу.

"Не видел таких сообщений", - сказал он в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о применении Украиной комплексов Javelin.

В то же время, по словам министра, "в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных, поток сознания чрезмерно воспаленного и очень опасного".

"Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", - отметил Лавров.

Ранее начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о применении украинской армией Javelin в Донбассе.