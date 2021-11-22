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Байден собрался сообщить о решении использовать нефть из стратегического запаса

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует объявить о решении использовать нефть из стратегического запаса страны, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на знакомые с этой темой источники.

В сообщении отмечается, что официальное объявление может состояться, самое ранее, уже во вторник, причем одновременно с США об аналогичных мерах, вероятно, сообщат Индия, Япония и Южная Корея.

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Агентство называет это "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

В сообщении указывается, что в общей сложности США могут использовать более 35 млн баррелей нефти из стратегического запаса. При этом Bloomberg отмечает, что данная оценка - предварительная.

В начале ноября Байдена, как сообщалось, спрашивали на пресс-конференции, собирается ли он задействовать нефть из стратегического запаса для решения проблемы высоких цен на энергоресурсы. Тогда президент США предпочел не отвечать.

США Джо Байден

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