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Шойгу сообщил об отработке бомбардировщиками США применения ядерного оружия против РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к госгранице РФ, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США "Глобал тандер" 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений". Шойгу подчеркнул, что "инимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 км".

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"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".

"Китай и Россия в течение многих лет являются стратегическими партнёрами. Сегодня, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира, развитие нашего взаимодействия особенно актуально", - сказал Шойгу.

США Сергей Шойгу

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