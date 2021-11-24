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Премьер-министр Южной Кореи заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

В стране зарегистрирован новый антирекорд

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем заявил в среду, что ситуация с COVID-19 в стране хуже, чем ожидалось, и призвал органы здравоохранения усилить меры по сдерживанию коронавируса, сообщает "Ренхап".

"Наше постепенное возвращение к нормальной жизни столкнулось с первым препятствием", - сказал Ким Бу Гем во время встречи по реагированию на COVID-19.

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"Мы находимся на этапе рассмотрения вопроса о том, следует ли нам переходить к следующему этапу или нет, но ситуация более серьезная, чем мы ожидали", - отметил он.

По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась в столичном регионе, где проживает половина населения страны.

"Мы должны усилить меры поддержки, чтобы бессимптомные пациенты и пациенты с легкими симптомами могли безопасно проходить лечение дома", - сказал он.

Премьер-министр Южной Кореи также призвал граждан сделать бустерный укол против COVID-19.

Тем временем Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) в среду сообщило, что число больных COVID-19 в стране вновь достигло рекордного уровня в 4 тыс. 116 случаев, 35 человек скончались. Рост случаев заболевания COVID-19 произошел после того, как в начале этого месяца страна начала ослаблять антивирусные ограничения для постепенного возвращения к жизни до пандемии в рамках схемы "жизнь с COVID-19".

Предполагалось, что к концу февраля будут сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Ким Бу Гем коронавирус

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