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Президент Южной Кореи заявил о росте рисков, связанных с распространением "омикрона"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна сталкивается с трудностями при возвращении к нормальной жизни, в том числе из-за подтвержденных случаев заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

"Поэтапный путь возвращения к нормальной жизни не является гладким, и риски, связанные с новым вариантом "омикрон", растут", - цитирует Мун Чжэ Ина агентство "Ренхап".

Замечания Мун Чжэ Ина прозвучали на следующий день после того, как органы здравоохранения Южной Кореи сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса у пяти человек.

Кроме того, отмечается резкий рост новых случаев заболевания COVID-19 в стране.

Если до смягчения некоторых правил социального дистанцирования в конце октября число ежедневных выявленных случаев составляло около 2 тысяч, то на этой неделе оно выросло до 5 тысяч.

В четверг в стране зарегистрирован новый антирекорд. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки в стране зарегистрировано 5 266 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране за время пандемии достигло 457 612 человек.

Также сообщается о 47 летальных случаях, общее число умерших выросло до 3 705 человек.

Уровень смертности составил 0,81%.

Ранее на этой неделе Мун Чжэ Ин заявил, что правительство откладывает переход ко второму этапу смягчения ограничений и будет осуществлять специальные противоэпидемические меры в течение следующих четырех недель.

Так, правительство заявило, что оно ускорит проведение бустерных прививок и обеспечит большее количество больничных коек.

Чтобы заблокировать приток варианта "омикрон", все прибывшие из-за рубежа должны проходить обязательный карантин в течение 10 дней, независимо от того, вакцинированы ли они.

Гражданам Южной Кореи и иностранцам, находящимся на длительном пребывании, будет разрешено проходить карантин дома. В то же время иностранцы, прибывшие на короткий срок, должны будут находиться на карантине в специальных учреждениях.

Органы здравоохранения также проверят всех прибывающих иностранцев на наличие нового штамма вируса, если у них будет положительный результат на COVID-19.

KDCA сообщило, что в общей сложности 42,59 млн человек или 82,9% населения страны, получили первую дозу вакцины от COVID-19. 41,13 млн человек или 80,1% полностью вакцинированы.

Около 3,39 млн человек или 6,6 % населения получили бустерный укол.

Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Мун Чжэ Ин коронавирус

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