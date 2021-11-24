В КНР сочли согласие Путина посетить Олимпиаду свидетельством высокого уровня отношений

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Согласие президента России Владимира Путина посетить в следующем году зимние Олимпийские игры в Пекине является "важным решением", которое напрямую связано с особым характером китайско-российских отношений, пишет в среду китайский портал "Синьлан".

"Учитывая нынешнюю ситуацию в области пандемии это, совершенно очевидно, особая договоренность, но она в еще большей степени свидетельствует об особенном характере нынешних китайско-российских отношений", - пишет автор публикации.

Он отмечает: "Китай и Россия не являются союзниками, и они больше не товарищи и братья, как называли себя ранее, но в нынешней ожесточенной международной борьбе Китай и Россия занимают одинаковую позицию по многим вопросам и поддерживают очень тесное сотрудничество".

Портал пишет, что представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин "пригласил своего хорошего друга президента Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, и президент Путин с радостью принял приглашение".

Автор комментария отмечает: "Обратите внимание, "хорошего друга Путина (...), и Путин с радостью принял приглашение - то есть, Путин очень рад снова приехать в Пекин".

Портал подчеркивает, что Путин - первый иностранный лидер, давший согласие на посещение Игр, а это значит, что "Китай и Россия, не являясь союзниками, уже больше, чем союзники". Он пишет, что китайско-российские отношения в истории "переживали взлеты и падения, но сейчас они улучшаются".

"В какой-то степени это происходит благодаря Соединенным Штатам, и является неизбежным результатом стратегического давления со стороны США", - говорится в комментарии.

"Синьлан" отмечает, что в связи с Олимпиадой "некоторые западные силы выступают с различными клеветническими нападками". А то, что Путин едет в Пекин, не только хорошая новость, но и "звонкая пощечина" тем западным политикам, которые призывают к бойкоту Игр и "пытаются использовать Олимпийское движение в своих презренных политических трюках". Портал пишет, что "сотрудничество между Китаем и Россией "естественно и логично" в условиях, когда "существует различное давление со стороны Запада, особенно это касается обвинений в адрес России по вопросам Украины и Белоруссии".

"Путин, добро пожаловать в Пекин", - заключает автор публикации.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Пекине и планирует посетить это мероприятие. Проведение Олимпиады в Пекине запланировано на 4-20 февраля 2022 года.