Свыше 55% населения Китая сочли отношения страны с РФ наиболее важными

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Наиболее важными в настоящее время для Китая являются китайско-российские отношения, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного по итогам 2021 года Исследовательским центром англоязычной китайской газеты Global Times.

"Отношения между Китаем и Россией в качестве наиболее важных для страны двусторонних международных отношений выбрали 55,6% опрошенных", - пишет издание.

Оно отмечает, что "с тех пор как Исследовательский центр начал ежегодный опрос в 2006 году, это первый случай, когда люди назвали китайско-российские отношения наиболее важными двусторонними связями, опережая отношения Китая с ЕС и Китая с США".

Газета считает, что это объясняется тем, что 2021 год стал "показательным в области укрепления дружбы между Китаем и Россией" Это является "результатом регулярного взаимодействия между высшими руководителями двух стран и расширения взаимной поддержки по таким вопросам, как борьба с возглавляемой США западной гегемонией и координация позиций по региональной безопасности".

Обе страны продемонстрировали высокий уровень взаимного доверия, подняв китайско-российские отношения на новый уровень, сказал изданию научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии общественных наук Ян Цзинь.

"На геополитической почве Китай и Россия поддерживали сотрудничество на высоком уровне, особенно когда они столкнулись с сдерживанием Запада по таким вопросам, как права человека и демократия, обе страны стали главной силой, бросившей вызов гегемонии и односторонности Запада на мировой арене", - заявил он.

По его словам, Россия оказала поддержку Китаю в вопросах, связанных с Синьцзяном, Гонконгом и Тайванем, играет активную роль в Шанхайской организации сотрудничества и реализации китайской инициативы "Один пояс, путь".

Опрос показал, что многие китайцы продемонстрировали изменение отношения к таким западным ценностям как права человека, свобода и демократия.

"Что касается отношения к определяемым США демократии, свободе и правам человека, 65,5% респондентов выразили неодобрение или меньшее одобрение концепции США. Среди них 10,8% изменили свое отношение с одобрения на неодобрение", - отмечает Global Times.

Газета пишет, что в 2021 году "рекламируемая США демократия пришла в упадок и даже рухнула".

Около 66% респондентов заявили, что они не одобряют демократию в американском стиле, при этом 23,5% опрошенных заявили, что степень неодобрения еще более возросла, отметило издание.

Опрос показал, что население Китая поставило по степени важности китайско-американские отношения на третье место (41,8%). На втором расположились отношения Китая с Евросоюзом (44,9%).