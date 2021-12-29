Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Свыше 55% населения Китая сочли отношения страны с РФ наиболее важными

Свыше 55% населения Китая сочли отношения страны с РФ наиболее важными
Фото: Ed Jones - Pool/Getty Images

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Наиболее важными в настоящее время для Китая являются китайско-российские отношения, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного по итогам 2021 года Исследовательским центром англоязычной китайской газеты Global Times.

"Отношения между Китаем и Россией в качестве наиболее важных для страны двусторонних международных отношений выбрали 55,6% опрошенных", - пишет издание.

Оно отмечает, что "с тех пор как Исследовательский центр начал ежегодный опрос в 2006 году, это первый случай, когда люди назвали китайско-российские отношения наиболее важными двусторонними связями, опережая отношения Китая с ЕС и Китая с США".

Газета считает, что это объясняется тем, что 2021 год стал "показательным в области укрепления дружбы между Китаем и Россией" Это является "результатом регулярного взаимодействия между высшими руководителями двух стран и расширения взаимной поддержки по таким вопросам, как борьба с возглавляемой США западной гегемонией и координация позиций по региональной безопасности".

Обе страны продемонстрировали высокий уровень взаимного доверия, подняв китайско-российские отношения на новый уровень, сказал изданию научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии общественных наук Ян Цзинь.

"На геополитической почве Китай и Россия поддерживали сотрудничество на высоком уровне, особенно когда они столкнулись с сдерживанием Запада по таким вопросам, как права человека и демократия, обе страны стали главной силой, бросившей вызов гегемонии и односторонности Запада на мировой арене", - заявил он.

По его словам, Россия оказала поддержку Китаю в вопросах, связанных с Синьцзяном, Гонконгом и Тайванем, играет активную роль в Шанхайской организации сотрудничества и реализации китайской инициативы "Один пояс, путь".

Опрос показал, что многие китайцы продемонстрировали изменение отношения к таким западным ценностям как права человека, свобода и демократия.

"Что касается отношения к определяемым США демократии, свободе и правам человека, 65,5% респондентов выразили неодобрение или меньшее одобрение концепции США. Среди них 10,8% изменили свое отношение с одобрения на неодобрение", - отмечает Global Times.

Газета пишет, что в 2021 году "рекламируемая США демократия пришла в упадок и даже рухнула".

Около 66% респондентов заявили, что они не одобряют демократию в американском стиле, при этом 23,5% опрошенных заявили, что степень неодобрения еще более возросла, отметило издание.

Опрос показал, что население Китая поставило по степени важности китайско-американские отношения на третье место (41,8%). На втором расположились отношения Китая с Евросоюзом (44,9%).

Россия Китай

Новости по теме

Новости

Министр обороны США приказал авианосной группировке задержаться в Средиземном море

Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины

Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины
Пандемия коронавируса

Во Франции впервые зарегистрировали около 180 тысяч заражений COVID-19 за сутки

Во Франции впервые зарегистрировали около 180 тысяч заражений COVID-19 за сутки

США осудили ликвидацию "Мемориала"

Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19

Дания стала мировым лидером по уровню заболеваемости COVID-19
Пандемия коронавируса

Cборной США присудили техническое поражение на молодежном ЧМ из-за COVID-19

Что произошло за день: вторник, 28 декабря

Brent подорожала до $79,21 за баррель

Косачев исключил планы военной операции на Украине

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });