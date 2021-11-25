Лукашенко призвал подумать, нужно ли менять Конституцию Белоруссии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал задуматься, нужны ли изменения Конституции страны и проведение соответствующего референдума.

"Мы на все нормы должны посмотреть, на все заключения, которые давали, идя на изменение Конституции, вплоть до того – надо нам вообще или не надо референдум, нужна нам новая Конституция, или измененная Конституция? Ведь много людей – наших сторонников говорят, а зачем, не надо Конституцию менять. Отмахнуться от этого мы не можем", - сказал Лукашенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции в четверг. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Мы можем попасть в такие ножницы, что нас поддержат наши люди, а часть наших сторонников не будут поддерживать новую Конституцию – не потому, что нас не поддерживают, а потому что они считают не нужным это делать", - продолжил глава государства.

Они заточены на то, что есть президент, есть работающая Конституция, пускай так все и работает, сказал Лукашенко.

"Я это подчеркиваю, не под нас мы создаем Конституцию, и тем более не под действующего президента. Если кто-то думает, что я уцепился за кресло – уже руки посинели, чтобы меня не оторвали, вы просто заблуждаетесь. Я реально оцениваю ситуацию, свои возможности. И дело даже не в возможностях, а в тех, кто идет за вами и за нами", - сказал Лукашенко.

"Вопрос в том, как сделать лучше для будущего. Я считают, что на референдум надо идти", - подытожил президент Белоруссии.

Как сообщалось, в середине марта президент подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции Всебелорусского народного собрания. Созданной комиссии поручено было разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение. В ее состав вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Белоруссии Петром Миклашевичем.

Комиссия провела девять заседаний и в результате предложила внести изменения в 59 статей Конституции, включить в нее 16 новых статей, исключить две.

Так, в проекте новой Конституции предлагается повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента. Сейчас президентом Белоруссии может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее 10 лет непосредственно перед выборами.

Кроме того, предлагается уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Среди других новаций – введение нового правозащитного института – уполномоченного по правам человека, а также увеличение срока полномочий парламента с 4 до 5 лет.

Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.