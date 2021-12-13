Бывший министр образования возглавил ЦИК Белоруссии

Глава ведомства меняется впервые за последние 25 лет

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко на должность главы Центризбиркома. Об этом сообщило агентство БелТА.

Он сменит на этом посту Лидию Ермошину, которая возглавляла ведомство на протяжении последних 25 лет. Ранее Карпенко занимал должность министра образования Белоруссии.

"Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы - человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования - избрать наши советы и законодательный орган власти, парламент. Ну и, естественно, выборы президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко", - отметил глава государства.

"Поэтому практически из огня да в полымя вам придется окунуться", - заявил Лукашенко.

Президент также пояснил Карпенко процедуру его утверждения. "Если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально", - отметил он.