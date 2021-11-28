В Киргизии открылись избирательные участки на выборах в парламент

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Избирательные участки открылись в Киргизии для голосования на парламентских выборах страны.

По данным ЦИК Киргизии, избирательные участки по всей республике открылись в 08:00 (05:00 по московскому времени) и закроются в 20:00 (17:00 по московскому времени). Всего для голосования образовано 2 494 избирательных участка, из них 59 за рубежом.

На выборы зарегистрировано 1 311 кандидатов - 1 015 от 21 политической партии и 296 по одномандатным округам.

Политическим партиям для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% барьер. Кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать большинство голосов. Согласно закону о выборах, в Киргизии отсутствует порог явки: выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей.

Предварительные итоги голосования станут известны после закрытия избирательных участков, информация о ходе голосования будет поступать на центральный сервер ЦИК в течение дня через автоматизированные считывающие урны (АСУ). Согласно закону о выборах, ЦИК Киргизии в течение 20 дней со дня голосования обязана объявить окончательные итоги.

Результаты предыдущих парламентских выборов, прошедших в 4 октября 2020 года, были отменены на фоне массовых беспорядков, которые привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

В выборах принимают участие 730 международных наблюдателей, среди них 190 наблюдателей от миссии СНГ (включая группы от МПА СНГ и ПА ОДКБ), 288 наблюдателей от миссии БДИПЧ ОБСЕ. Среди аккредитованных наблюдателей также значатся представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ШОС, ПА Совета Европы, Организации тюркских государств и Организации исламского сотрудничества.

По мнению киргизских экспертов, среди провластных партий, которые имеют наибольшие шансы попасть в состав нового парламента значатся "Ата-Журт Кыргызстан", которую связывают с нынешним главой Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбеком Ташиевым и "Ынтымак" ("Согласие"), от которой баллотируется действующий спикер парламента страны Талант Мамытов.

Среди оппозиционных партий, имеющих шансы преодолеть необходимый 5% барьер - "Ата-Мекен" ("Отечество") во главе с бывшим спикером парламента и основателем партии Омурбеком Текебаевым и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), которую возглавляет бывший секретарь Совета безопасности Киргизии Адахан Мадумаров.