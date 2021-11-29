Почти 5,2 млн человек в мире скончались после заражения COVID-19

Число инфицированных превысило 261,5 млн человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника выросло до 261 504 420, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 199 827 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 229 210 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 776 639.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 580 832. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 468 790 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 080 906 заболевших, из них умерли 614 278 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 669,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 395 человек, Индии - 335, Бразилии - 2 861.