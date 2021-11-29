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Литовские пограничники отрицают обвинения Минска в избиении до смерти мигранта

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Литовские пограничники назвали абсурдными обвинения со стороны Белоруссии в том, что они до смерти избили мигранта и выбросили тело на белорусскую территорию.

"Белорусские должностные лица распространяют не соответствующие действительности сообщения, в которых литовские пограничники обвиняются в жестоком обращении с мигрантами, избиении их до смерти и даже в "выбрасывании" трупов в Белоруссию. Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) категорически отрицает эту дезинформацию, а подобные сообщения соседней страны трактует как абсурдные", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении СОГГЛ.

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Литовские пограничники утверждают, что белорусские службы и ранее пытались инсценировать и срежиссировать избиение мигрантов, нанесение им увечий или даже смерть, свалив вину за такое бесчеловечное обращение на Литву и Польшу. "Нельзя исключить, что белорусские структуры на границе с Литвой могут предпринять и другие выходящие за пределы разумного провокации. Довольно примитивная тактика перекладывать вину на Литву и другие страны Европейского союза за миграционный кризис на границе с Белоруссией не нова", - говорится в заявлении.

Оно было распространено после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник обвинил литовских пограничников в том, что они выбросили тело мигранта на белорусскую сторону.

В последние месяцы Литва, Польша и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии, страны Запада обвиняют в этом режим Лукашенко. В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов.

Напряженность на границе снова возросла в ноябре, когда тысячи мигрантов собрались на границе Белоруссии и Польши, некоторые из которых пытались прорваться через ограждения. Опасаясь подобного сценария, Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией.

Литва Белоруссия

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