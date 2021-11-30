В Европе зафиксировали 44 случая заболевания штаммом "омикрон"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) зафиксировал не менее 44 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 "омикрон" в 11 европейских странах, болезнь протекает у пациентов бессимптомно и легко, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"До настоящего времени тяжелых случаев заболевания или смертей не наблюдается", - приводит Bloomberg слова представителей ECDC.

При этом в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний напомнили, что новый вариант был выявлен еще в девяти странах.

Ранее исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук заявила, что ее ведомство при необходимости будет готово за три-четыре месяца рассмотреть заявки на вакцины, модифицированные под штамм "омикрон".