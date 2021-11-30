Постпред в Вене Ульянов назвал успешными переговоры по восстановлению СВПД

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Участники возобновившихся накануне венских переговоров по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) из Евросоюза, Ирана и России оптимистично оценили результаты первого дня консультаций, сообщают СМИ.

Успешным назвал начало седьмого раунда переговоров постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Встреча Совместной комиссии по СВПД завершилась. Участники согласились на дальнейшие незамедлительные шаги в ходе седьмого раунда переговоров, который стартовал довольно успешно", - написал он в твиттере.

После раунда переговоров он сказал журналистам, что первые дискуссии и его контакты со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли дают основание считать, что все стороны настроены на положительный исход.

"Я испытываю позитив в связи с тем, что я увидел сегодня", - заявил журналистам после встречи делегаций председатель Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.

По его словам, иранская делегация подтвердила свое требование об отмене всех санкций. Вместе с тем, он подчеркнул, что Иран продемонстрировал готовность продолжить работу на основе результатов предыдущих шести раундов переговоров.

"Они (иранцы - ИФ) согласились с тем, что работа, проделанная в течение первых шести раундов, является хорошей основой для дальнейшего развития нашей работы. Конечно, мы учтем новые политические особенности новой иранской администрации", - подчеркнул он.

"Есть ощущение срочности возрождения СВПД, есть чувство срочности в том, чтобы положить конец страданиям иранского народа, и есть чувство срочности в том, чтобы поставить иранскую ядерную программу под прозрачный контроль международного сообщества", - отметил Мора.

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани на вопросы журналистов о том, настроен ли он оптимистично, ответил: "Да, настроен".

В то же время, Мэлли в интервью BBC в воскресенье прошлой недели предупредил, что Соединенные Штаты могут пойти на усиление давления на Иран, если Тегеран будет использовать переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) для выигрыша времени на реализацию своей ядерной программы. Он добавил: "Никто не должен удивляться, если в этом случае будет усилено давление на Иран".

Дипломаты обратили внимание журналистов, что иранская делегация, как и раньше, не готова встречаться с американской напрямую. Участники переговоров продолжат работу в двух группах: во вторник - по вопросам отмены США санкций против ИРИ, в среду - по выполнению Тегераном параметров ядерной сделки, закрепленных в СВПД, сообщают дипломаты.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями, для чего были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Президент США Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД. С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Переговоры были приостановлены в связи с президентскими выборами в Иране и формированием нового правительства страны.