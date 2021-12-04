Верховный суд Бразилии проверит слова Болсонару о связи COVID-вакцины и СПИДа

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Бразилии инициировал проверку после скандальных и неподтвержденных заявлений президента страны Жаира Болсонару о том, что вакцины от коронавируса якобы могут увеличить риск заражения СПИДом.

Как сообщает "Би-би-си", эти заявления он сделал еще в октябре. За фейковые высказывания он был временно заблокирован на Facebook и YouTube. Его слова о том, что привитые от COVID-19 якобы больше подвержены заражению СПИДом, были опровергнуты учеными и медиками.

Гособвинителю поручено также проверить, не связаны ли заявления Болсонару с группой его сторонников, против которых уже ведется расследование по поводу распространения ложной информации. Так называемый "Департамент ненависти" с начала пандемии распространял фейковые данные и призывал к военному перевороту, который дал бы Болсонару неограниченную власть.

Против Болсонару уже ведется отдельное расследование по поводу его решений по борьбе с пандемией в Бразилии.

Президент Бразилии ранее не стал вакцинироваться от коронавируса.

Страна занимает второе место в мире по смертности от COVID-19: в Бразилии погибли более 615 тыс. человек, заражены оказались более 22,1 млн человек. Специалисты опасаются, что это неточные данные, реальные цифры могут быть гораздо выше.