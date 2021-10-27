Сенаторы Бразилии одобрили обвинения против президента из-за ситуации с COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комиссия сената Бразилии, расследующая действия правительства в борьбе с пандемией COVID-19, проголосовала большинством голосов за обвинения против президента страны Жаира Болсонару, сообщают местные СМИ.

Согласно результатам голосования, семь из 11 сенаторов комиссии одобрили обвинения в отношении Болсонару.

Законодатели обвиняют Болсонару и других правительственных чиновников в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета.

В отчете комиссии рекомендуется предъявить уголовные обвинения 78 частным лицам, включая Болсонару, и двум компаниям в связи с огромными последствиями пандемии для страны.

Лично Болсонару сенаторы рекомендуют обвинить в девяти преступлениях, включая подстрекательство к преступлению, шарлатанство и преступления против человечности.

Отчет комиссии сената теперь будет направлен в Генеральную прокуратуру Бразилии. Однако генеральный прокурор Аугусто Арас считается союзником президента и, как ожидается, не будет выдвигать обвинений против Болсонару.

Предполагается также, что комиссия направит копию доклада в Международный уголовный суд в Гааге.

Сам Болсонару уже отверг выводы комиссии как предвзятые.

"Они обвиняют меня в геноциде, называют шарлатаном, фальсификатором и уничтожителем. То, что сделали эти ребята, абсурдно", - заявил президент в интервью местной радиостанции.

Тем временем на защиту бразильского лидера встал экс-президент США Дональд Трамп.

"Он упорно борется за народ Бразилии и любит его - точно так же, как я делаю это для народа Соединенных Штатов", - цитирует заявление Трампа The Hill.

"Бразилии повезло, что на них работает такой человек, как Жаир Болсонару. Он великий президент и никогда не подведет народ своей великой страны!", - добавил бывший президент США.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано свыше 21 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 606 тысяч человек.