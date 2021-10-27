Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сенаторы Бразилии одобрили обвинения против президента из-за ситуации с COVID-19

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Комиссия сената Бразилии, расследующая действия правительства в борьбе с пандемией COVID-19, проголосовала большинством голосов за обвинения против президента страны Жаира Болсонару, сообщают местные СМИ.

Согласно результатам голосования, семь из 11 сенаторов комиссии одобрили обвинения в отношении Болсонару.

Хроника коронавируса. Октябрь.

Законодатели обвиняют Болсонару и других правительственных чиновников в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета.

В отчете комиссии рекомендуется предъявить уголовные обвинения 78 частным лицам, включая Болсонару, и двум компаниям в связи с огромными последствиями пандемии для страны.

Лично Болсонару сенаторы рекомендуют обвинить в девяти преступлениях, включая подстрекательство к преступлению, шарлатанство и преступления против человечности.

Отчет комиссии сената теперь будет направлен в Генеральную прокуратуру Бразилии. Однако генеральный прокурор Аугусто Арас считается союзником президента и, как ожидается, не будет выдвигать обвинений против Болсонару.

Предполагается также, что комиссия направит копию доклада в Международный уголовный суд в Гааге.

Сам Болсонару уже отверг выводы комиссии как предвзятые.

"Они обвиняют меня в геноциде, называют шарлатаном, фальсификатором и уничтожителем. То, что сделали эти ребята, абсурдно", - заявил президент в интервью местной радиостанции.

Тем временем на защиту бразильского лидера встал экс-президент США Дональд Трамп.

"Он упорно борется за народ Бразилии и любит его - точно так же, как я делаю это для народа Соединенных Штатов", - цитирует заявление Трампа The Hill.

"Бразилии повезло, что на них работает такой человек, как Жаир Болсонару. Он великий президент и никогда не подведет народ своей великой страны!", - добавил бывший президент США.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано свыше 21 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 606 тысяч человек.

Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Жаир Болсонару Бразилия коронавирус

Новости по теме

Новости

Блинкен поговорил с освобожденным премьер-министром Судана

Премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания

Премьер-министр Судана вернулся домой спустя сутки после задержания

Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд рассмотрит апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"

Постпред США при ООН выступила против присутствия в Мали "российских наемников"

Полномочия Меркель официально завершены

Полномочия Меркель официально завершены

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

В Судане начали призывать ко всеобщей забастовке после военного переворота в стране

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений

Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });