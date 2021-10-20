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Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID-19

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах против президента Жаира Болсонару в связи с его действиями по борьбе с пандемией COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.

Согласно документу, с которым удалось ознакомиться телеканалу, Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. Авторы доклада обвиняют администрацию Болсонару в более чем половине всех смертей от COVID-19 в стране и призывают выдвинуть обвинения в убийстве против президента.

"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения ", - отмечается в документе.

В проекте доклада также рекомендуется предъявить уголовные обвинения 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и многочисленным нынешним и бывшим правительственным чиновникам.

Ожидается, что окончательный документ будет официально обсужден в сенате Бразилии в среду, сообщил CNN представитель бразильского сената по парламентскому расследованию пандемии (CPI). Некоторые части проекта документа все еще могут быть изменены или обновлены до его официального представления.

В случае одобрения комиссией сената на следующей неделе отчет будет направлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого затем будет 30 дней, чтобы объявить о мерах, вытекающих из доклада. Арас, которого многие считают союзником Болсонару, как ожидается, не будет обвинять президента в убийстве.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано свыше 21,6 млн случаев COVID-19, скончались более 603 тыс. человек.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Бразилия Жаир Болсонару

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