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Франция и ОАЭ разработают космические аппараты для совместных лунных миссий

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Франция и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение о разработке космических аппаратов для миссий на Луне, сообщил Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC), ответственный за лунную программу ОАЭ.

Отмечается, что соглашение о намерениях между MBRSC и Национальным центром космических исследований (CNES, государственное космическое агентство Франции - ИФ) о разработке космических аппаратов для лунных миссий было подписано в присутствии шейха Мухаммеда ибн Заида аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя главнокомандующего вооружёнными силами ОАЭ, и президента Франции Эммануэля Макрон.

В сентябре 2020 года Эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум заявил о планах ОАЭ доставить на Луну в 2024 году ровер "Рашид" для исследования её поверхности.

Франция ОАЭ Луна

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