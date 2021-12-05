Партия кандидата в президенты Франции от крайне правых будет называться "Реконкистой"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Команда кандидата в президенты Франции от крайне правых - журналиста, писателя и полемиста Эрика Земмура назовет свою образующуюся партию "Reconquete", что может переводиться на русский язык словом испанского происхождения реконкиста (отвоевание).

"Эта операция представляет собой новый этап в его превращении из журналиста в кандидата в президенты", - написала газета "Фигаро" в то время, как основной конкурент на крайне правом политическом фланге Франции лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен проводила свой предвыборный митинг в выставочном парке Вильпент.

Название будущего политического формирования намекает на отвоевание христианами Пиренейского полуострова от маврских эмиратов. В связи с этим цитируется высказывание Земмура: "Если я одержу победу на выборах, это будет не следующее чередование (президентов ИФ), а начало реконкисты (reconquete) самой прекрасной страны в мире".

В минувшую пятницу он объявил лозунг своей избирательной кампании: "Невозможное - это не по-французски".

Известно также его высказывание из видеообращения: "Время не реформировать Францию, а спасать ее". По его мнению, страна страдает от иммиграции, которой надо положить конец. Земмур открыто высказывается против иммигрантов из исламских стран и уже преследовался правосудием за разжигание ненависти к мусульманам.