Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд Франции в понедельник признал крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура виновным в разжигании ненависти на почве расизма и приговорил к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро (по 100 евро в течение 100 дней), сообщает France 24.

При этом телеканал отмечает, что его могут заключить в тюрьму, если он нарушит сроки выплат.

France 24 отметил, что в сентябре 2020 года Земмур заявил, что дети-мигранты являются ворами, убийцами и насильниками, и поэтому их следует отправить обратно.

В 2011 году Земмур был оштрафован на 10 тысяч евро за заявление о том, что "большинство наркоторговцев - чернокожие и арабы", а в 2018 году ему нужно было выплатить 3 тысячи евро за комментарии о мусульманском "вторжении" во Францию.