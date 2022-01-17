Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:24Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 076 885+1 924 057

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Суд Франции в понедельник признал крайне правого кандидата в президенты Эрика Земмура виновным в разжигании ненависти на почве расизма и приговорил к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро (по 100 евро в течение 100 дней), сообщает France 24.

При этом телеканал отмечает, что его могут заключить в тюрьму, если он нарушит сроки выплат.

France 24 отметил, что в сентябре 2020 года Земмур заявил, что дети-мигранты являются ворами, убийцами и насильниками, и поэтому их следует отправить обратно.

В 2011 году Земмур был оштрафован на 10 тысяч евро за заявление о том, что "большинство наркоторговцев - чернокожие и арабы", а в 2018 году ему нужно было выплатить 3 тысячи евро за комментарии о мусульманском "вторжении" во Францию.

Франция Эрик Земмур

Новости по теме

Новости

В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFT

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале

Совместные учения РФ и Белоруссии планируют провести в феврале
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });