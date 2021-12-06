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Лавров заявил о попытках США подорвать сотрудничество РФ и Индии по С-400

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США пытаются подорвать сотрудничество России и Индии по системам ПВО С-400, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Эта сделка имеет не только символическое, но и очень важное практическое значение для Индии в вопросе собственной обороноспособности. Сделка выполняется. Мы видим со стороны США попытки подорвать это сотрудничество и заставить Индию подчиняться американским приказам, следовать американскому видению того, как этот регион должен развиваться", - заявил он журналистам в Нью-Дели.

Лавров добавил: "Наши индийские друзья ясно и твердо объясняли, что являются суверенной страной, и они сами будут решать, у кого приобретать оружие, и кто будет партнером Индии в этой и других областях".

Министр напомнил, что в ходе сегодняшних встреч в Нью-Дели и заседания в формате 2+2 было вновь подчеркнуто, что отношения Москвы и Дели носят характер привилегированного стратегического партнерства.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что все системы будут поставлены до конца 2024 года.

В ноябре глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400.

Сергей Лавров МИД РФ Индия С-400 США

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