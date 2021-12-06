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Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в понедельник предупредил, что в стране начинается четвертая волна коронавируса, и призвал жителей незамедлительно вакцинироваться от COVID-19.

"Пока страна входит в четвертую волну COVID-19, мы переживаем такой уровень заражаемости, который еще не наблюдали с начала пандемии", - говорится в обращении южноафриканского президента, опубликованном на его сайте.

"По мере того, как страна готовится к праздничному сезону, неотложной задачей является, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию", - подчеркнул Рамафоса.

По его словам, за прошедшую неделю число выявляемых за сутки заражений в стране возросло в пять раз. Около четверти результатов тестирования на коронавирус является положительным. Как отметил Рамафоса, для сравнения, две недели назад положительные тесты на COVID-19 составляли лишь 2% от всех результатов. Рамафоса также сказал, что сейчас в стране доминируют случаи заражения новым штаммом "омикрон".

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При этом Рамафоса отметил, что следует помнить о том, что такой всплеск заболеваемости был ожидаем.

"Специалисты по вопросам моделирования заболеваний в нашей стране говорили, что мы скорее всего столкнемся с четвертой волной приблизительно в это время, и было почти неизбежно, что появится новые варианты вируса", - заявил он.

Однако, подчеркнул президент, ЮАР располагает достаточным запасом вакцин, и они безопасны. Более того, вакцинация, по словам Рамафосы, необходима для экономического восстановления страны. Президент отметил, что власти ЮАР подготовили больницы к принятию большего числа пациентов. Однако он уточнил, что пока неизвестно, как "омикрон" влияет на уровень госпитализаций, и пообещал, что власти узнают об этом и о других особенностях нового штамма больше в ближайшие дни.

Кроме того, президент ЮАР призвал соблюдать правила дистанцирования, носить маски, а также сократить контакты с людьми за пределами одного домохозяйства.

Впервые "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Всего "омикрон" был обнаружен не менее чем в 40 странах мира. В понедельник сообщалось, что два случая заражения этим штаммом выявили и в России.

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Сирилл Рамафоса ЮАР Коронавирус

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