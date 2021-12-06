США подтвердили приверженность политике "открытых дверей" НАТО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в понедельник заявил, что Вашингтон считает верной политику "открытых дверей" НАТО, так как страны имеют право самостоятельно определять свою внешнюю политику.

"Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике "открытых дверей", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о данном, как считается, в начале 1990-х годов устном обещании экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, что НАТО не будет расширяться на восток.

В этом контексте пресс-секретарь Госдепа указал, что у Украины есть "право самостоятельно выбирать курс своей внешней политики".

На уточняющий вопрос журналистки о том, "сделал ли Бейкер ошибку этим обещанием или администрация США не считает, что нарушили это обещание", Прайс также ушел от прямого ответа. Он отметил, что НАТО - это оборонный союз, "оборонный по своей природе и ориентации".

Затем еще один журналист вновь повторил этот вопрос, указав, что речь в данном случае идет не только о перспективах присоединения Украины к альянсу, но и о том, что и в прошлые годы альянс активно расширялся на восток, что вызывало опасения у Москвы. Однако пресс-секретарь Госдепа снова не стал комментировать обещание Бейкера.