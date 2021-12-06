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Переданные США Киеву катера типа Island вошли в состав ВМС Украины

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американские катера типа Island, которые были переданы Украине Соединенными Штатами в рамках предоставления материально-технической помощи, вошли в состав ВМС страны, сообщили в украинском Минобороны.

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Отмечается, что патрульные катера типа Island были включены в состав ВМС Украины в Одессе в понедельник.

В мае министр обороны Украины Андрей Таран сообщал, что до конца текущего года в составе украинских ВМС будет сформирован дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров типа Island, которые Киев получит в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

23 ноября, согласно сообщению Минобороны Украины, в страну прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы".

США Украина

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