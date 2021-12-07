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МИД КНР пригрозил США последствиями за дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - США придется ответить за решение объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, заявил во вторник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"США заплатят за свою неправильную линию поведения", - приводит его слова телеканал Channel NewsAsia.

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Он отметил, что Пекин в связи с отказом США отправить официальных лиц на Олимпиаду в Пекин примет решительные контрмеры. В то же время он не уточнил, о каких мерах идет речь, и призвал следить за ходом событий.

Представитель МИД сказал, что объявление о дипломатическом бойкоте США под предлогом нарушений прав человека в Китае еще до поступления приглашения с китайской стороны является "политическим заговором", который "обречен на провал".

"США следует прекратить политизировать спорт и подрывать проведение Зимней Олимпиады словами и действиями, иначе это может повредить двустороннему диалогу и сотрудничеству в целом ряду важных областей и по международным и региональным вопросам", - добавил он.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация президента Джо Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года.

Она отметила, что в Вашингтон принял это решение, полагая, что КНР нарушает права человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Впоследствии министр спорта Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что его страна не будет представлена на зимних Олимпийских играх в Пекине на министерском уровне.

Китай США Олимпиада

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