В Кремле заявили о недопустимости привнесения политики в олимпийское движение

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле спокойно отнеслись к решению США объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул недопустимость привнесения политики в олимпийское движение.

"Мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в олимпийскую семью и в идею олимпизма. Об этом неоднократно говорил президент Путин. Что касается конкретно этого случая, то, как мы понимаем, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях", - сказал журналистам Песков.

Как отметил представитель Кремля, "это, собственно, в их (американских спортсменов) интересах, Олимпиада пройдет с ними или без них". "В остальном трудно сказать, насколько это бойкот, потому что олимпиада проходит в достаточно жестких условиях, связанных с пандемическими ограничениями. Если мне не изменяет память, китайская сторона уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это, наверное, вопрос между китайскими организаторами и американцами", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Он еще раз повторил: "Для нас главное, чтобы все спортсмены были вправе принимать участие в честных соревнованиях, чтобы идеи олимпизма были свободны от политики".

Представитель Белого дома Джен Псаки накануне сообщила, что американские официальные лица не поедут на Олимпийские игры из-за нарушения Китаем прав человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Международный олимпийский комитет отметил свой политический нейтралитет и заявил об уважительном отношении к решению Штатов.