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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Госслужащие ОАЭ перейдут на 4,5-дневную рабочую неделю

Они будут отдыхать полдня в пятницу, в субботу и в воскресенье, чтобы стать ближе к глобальным рынкам

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Объединенных Арабских Эмиратах решили с 1 января оптимизировать график работы госучреждений, чтобы он совпадал с расписанием западных экономических партнеров страны. Как сообщают National News, госчиновники будут работать с понедельника по четверг, а по пятницам - по полдня.

По информации издания, на такой же график перейдут и все школы. Рекомендаций частному сектору чиновники не давали.

Медиаофис правительства ОАЭ объяснил, что изменение графика лучше приспособит Эмираты к сотрудничеству с глобальными рынками, а увеличенный уикенд улучшит баланс труда и отдыха повысит эффективность работы чиновников.

Пятница - священный день в исламе, поэтому в большинстве государств Персидского залива и арабских стран выходные приходятся на пятницу и субботу или на четверг и пятницу.

ОАЭ стала первой страной Персидского залива, которая перенесла выходные на субботу и воскресенье. Однако половина пятницы по-прежнему останется нерабочей. В пятницу работа госструктур будет начинаться в 7:30 и завершаться в полдень, перед полуденным намазом, который будет проводиться в 13:15. В остальные дни рабочий деньбудет продолжаться с 7:30 до 15:30, что на полтора часа дольше нынешнего рабочего дня.

ОАЭ также станет первой страной в мире, которая официально ввела национальную 4,5-дневную рабочую неделю вместо повсеместно действующей пятидневной.

В 2006 году ОАЭ перешли с исламской рабочей недели, которая начинается в субботу и заканчивается в среду, на рабочую неделю с воскресенья по четверг, тогда частный сектор и школы последовали примерам госструктур.

ОАЭ в последнее время предприняли несколько шагов для открытия экономики, включая продажу пакетов акций контролируемых государством компаний. В прошлом году страна также нормализовала отношения с Израилем, что позволило возобновить торговлю объемом сотни миллионов долларов.

ОАЭ

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